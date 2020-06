Tödlich endete ein E-Bike-Ausflug am Montagabend in Uttendorf: Ein 66-jähriger Pinzgauer verlor am Grünsafteck-Rundweg kurz nach der Hochsonnbergalm die Kontrolle über sein Fahrrad und geriet an den rechten Fahrbahnrad. Der Mann dürfte folglich aus Schreck zu stark gebremst haben, wodurch der Vorderreifen blockierte - der Radfahrer stürzte daraufhin über 20 Meter über eine Böschung ab.