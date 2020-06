„Krone“:Max, du bist ja wieder ganz stark da: Mit bereits knapp fünfzig Folgen deines krone.tv-Talkformats „Stiegenhaus West“ - in dem du dich als Gastgeber profilierst - und jetzt auch mit dem Charterfolg „Sommer“, bei dem du als Musiker Gas gibst. Begonnen hast du als Schauspieler ...

Max Schmiedl: (lacht) Ja, aber nur deshalb, weil mir nix anderes übrig geblieben ist. Nach meinem unrühmlichen Schulabgang hab ich mir gedacht: „Na ja, Schauspieler, das könnt ich vielleicht schaffen! Ich hab ein gewisses Talent in der darstellenden Kunst - probier ich’s halt.“ Dass es dann gleich so gut geklappt hat, war eine glückliche Fügung. Auch für meine Eltern, für die alles davor eine einzige Katastrophe war. Das hat ja schon in der Volksschule begonnen.