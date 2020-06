„Mit meinen Masken will ich die Leute aus dem Einweg-Dschungel herausreißen“, erklärt sie. Auch wenn die Maskenpflicht nach und nach aufgehoben wird, dürfte die Nachfrage groß bleiben. Auch deshalb, weil ihre Couture-Masken ohnehin mehr schmückende Sammlerstücke als sterile Gebrauchsgegenstände sind. Viel spricht zudem dafür, dass die Mund-Nasenschutz-Masken auch in Zukunft einen Platz in unserem Alltag haben werden - so wie das in vielen asiatischen Ländern bereits der Fall ist. Also warum dann nicht gut dabei aussehen?