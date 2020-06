Die landesweiten Proteste in vielen Städten der USA fanden am Montag bereits die siebente Nacht in Folge statt. Während Präsident Donald Trump mit dem Einsatz des Militärs gegen die eigene Bevölkerung drohte, eskaliert die Gewalt immer weiter. Zahlreiche Videos in den sozialen Netzwerken belegen die unverhältnismäßige und exzessive Anwendung von Gewalt durch die Polizei gegen zumindest teilweise friedlich agierende Demonstranten. Besonders häufig kam es seit Beginn der Proteste zum Einsatz von Tränengas, Pfefferkugeln oder Gummigeschossen.