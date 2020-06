Wenn sich die derzeitige Corona-Lage nicht mehr ändert, wird am 19. Juni mit dem eRush das erste grenzübergreifende Event seit der Krise stattfinden. Bei der E-Mountainbike Etappenfahrt geht es in zwei Tagen vom Starnberger See in Bayern bis nach Wald-Königsleiten im Pinzgau, wo die Sportler die Ankunft mit einem Sonnenwendfeuer feiern werden.