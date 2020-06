„Die Corona-Krise hat uns alle vor neue Herausforderungen gestellt. In Zukunft werden viele Änderungen in der Abwicklung alltäglicher Abläufe nötig sein, so auch in der Ausgabe der ‚SchülerInnen-Tickets’ für den öffentlichen Verkehr. Wegen der derzeit geltenden Abstandsregeln für öffentliche Orte um Freien und in geschlossenen Räumen, sehen wir uns verpflichtet die Ausgabe der Tickets neu zu organisieren. Ich danke allen Schulen für die großartige Unterstützung dieser Maßnahme“, sagt Geschäftsführer Peter Gspaltl.