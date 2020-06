Um die „Stopp Corona“-App des Roten Kreuzes ist es in den vergangenen Wochen ruhig geworden. Dabei sollte die App gerade in der heiklen Phase der Wiederöffnung der Wirtschaft und Gesellschaft dabei helfen, Neuinfektionen im nahen Umfeld zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wies am Dienstag auf die Bedeutung der App bei der Bekämpfung von Ansteckungen hin. Je rascher infizierte Menschen sich isolieren, desto mehr Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Alltag seien vertretbar.