Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor steigenden Covid-19-Todeszahlen aufgrund des übermäßigen Einsatzes von Antibiotika gewarnt. Die steigende Verabreichung dieser Medikamente werde zu zunehmenden Resistenzen von Bakterien führen, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in einer Online-Pressekonferenz.