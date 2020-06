Jüngster Weltmeister aller Zeiten?

Verstappen feiert am 30. September seinen 23. Geburtstag und könnte in der am 5. Juli in Spielberg beginnenden Saison zum jüngsten Weltmeister aller Zeiten werden. Diesen Rekord hält derzeit noch Sebastian Vettel, der bei seinem ersten Titelgewinn im Jahr 2010 - übrigens auch mit Red Bull Racing - 23 Jahre und 134 Tage jung war. Und die Ausgangsposition für „Mad Max“, der in Insiderkreisen als heißer WM-Favorit gehandelt wird, sieht gut aus, gewann er doch bereits 2018 und 2019 in Spielberg.