Obwohl Mexiko die Zahl von 10.000 Covid-19-Toten am Montag überschritten hat, öffnete das lateinamerikanische Land seine Wirtschaft weiter. Im Vergleich zum Vortag stieg die Zahl der Todesopfer um 237 auf 10.167 an. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt mittlerweile bei 93.435, um 2771 mehr als am Tag davor. Trotz der steigenden Opferzahlen begann Mexiko eine Phase der „neuen Normalität“.