Die Model-Schönheit hatte sich für eine Hausgeburt entschieden und ihren Sohn zu Hause in Brooklyn zur Welt gebracht. Natürlich war auch ihr Mann Justin Ervin an ihrer Seite, jedoch konnte dieser nicht wirklich viel helfen. Ashley fügte hinzu: „Justin wollte so hilfreich wie möglich sein, und die Hebamme sagte ihm: ,Du kannst nichts tun, nichts.‘ Es gibt ein Foto von ihm, auf dem er meinen Arm reibt, während ich über den Rand der Badewanne hänge und in die Augen der Hebamme blicke, die meinen Blick hält und mir beim Zählen hilft. Man sieht, dass ihm eine Träne über das Gesicht läuft - es war quälend für ihn, mich mit so viel Schmerz zu sehen und nichts dagegen tun zu können.“