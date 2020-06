Kran-Drama

Am gleichen Tag geht es am Bezirksgericht Völkermarkt ebenfalls um einen tödlichen Unfall. Ein 27-Jähriger wurde auf einer Baustelle von einem herabfallenden Kranausleger erschlagen. Ein Techniker habe es vier Jahre verabsäumt, den Kran – wie vorgeschrieben – überprüfen zu lassen; so seien Schrauben durchgerostet und schließlich gebrochen, was den Mann das Leben kostete. In allen drei Fällen gilt die Unschuldsvermutung.