Für ihn steht so gut wie fest, dass George Floyd von der Polizei in Minnesota ermordet wurde. In einer Gastkolumne von „The Daily Beast“ lässt George Clooney keinen Zweifel daran, dass Rassismus in den USA noch immer ein alltägliches Problem ist: „Das ist unsere Pandemie. Sie infiziert uns alle und wir haben nach 400 Jahren noch immer keinen Impfstoff dagegen entwickelt- weil wir nicht wirklich nach einem forschen.“