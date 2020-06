Wer bringt so etwas übers Herz? Am vergangenen Freitag stöberte ein Hund eine Schachtel auf, in der sich drei Kaninchen befanden. Die Vierbeiner waren einfach ausgesetzt worden - ihr körperlicher Zustand ist denkbar schlecht. Der Tierschutzverein Krems nahm sich der Tiere an und bittet um Unterstützung.