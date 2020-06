Die Tötung eines Afroamerikaners bei einem Polizeieinsatz führte in den USA in zahlreichen Städten zu Protesten gegen rassistische Polizeiübergriffe. Teilweise kam es zu schweren Ausschreitungen. In Minneapolis, dem Ort der Tat und Ausgangspunkt der Demonstrationen, ignorierten in der Nacht auf Samstag Hunderte eine Ausgangssperre und versammelten sich an einer Polizeiwache, die in der Nacht zuvor angezündet worden war.