In Tirol sind ein Lebensmittelmarkt und eine Tabaktrafik Opfer eines Bitcoin-Betrugs geworden. Es dürfte sich in beiden Fällen um dieselbe Täterschaft handeln. Eine Frau verleitete am Telefon jeweils eine Verkäuferin dazu, Bitcoin-Auflade-Codes durchzugeben. Der Schaden bewegt sich laut Polizei im Bereich eines niedrigen und eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags.