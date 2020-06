Gedränge auf der Piazza Fontana, volles Haus in der Bar Aurora und laute Musik bis in die Morgenstunden - so hatte sich im Vorjahr das Pfingstwochenende in Lignano noch präsentiert. Doch Corona bremste das Springbreak-Fest in Italien heuer völlig aus. Partytiger aus Kärnten und ganz Österreich blieben zu Hause ...