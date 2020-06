SUV fährt in Gruppe von Polizisten

Bei Ausschreitungen in der US-Stadt Buffalo raste in der Nacht auf Dienstag ein SUV mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Polizisten. Dabei dürften zwei Polizisten verletzt worden sein. Laut Angaben der Behörden befinden sie sich in einem stabilen Zustand. Am Vortag war es in Minneapolis zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, als ein Tanklastwagen auf eine Menschenmenge zuraste, die jedoch rechtzeitig ausweichen konnte.