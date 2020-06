Der WM-Kalender der Formel 1 nimmt langsam konkrete Formen an. Nach dem Okay der österreichischen Regierung für den Saisonauftakt in Spielberg am 5. und 12. Juli zog nun auch die britische Regierung nach, bestätigte Ausnahmeregeln für den Formel-1-Tross und die zwei Rennen in Silverstone am 2. und 9. August.