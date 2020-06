Größere Flexibilität für die Pädagoginnen?

Für die Kindergarten-Pädagoginnen würden derartige Überlegungen freilich deutlich mehr Arbeit in den Sommermonaten bedeuten. Für Heilig-Hofbauer muss das aber kein Nachteil sein: „Wenn die Betriebe im Sommer zu haben, müssen sie ihren Urlaub geblockt nehmen. So wären sie in ihrer Urlaubsgestaltung flexibler“, sagt Heilig-Hofbauer.