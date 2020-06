Die Stadt sucht noch einem neuen Pächter

„Wir laden Interessierte ein, sich bei uns zu melden“, sagt Stadträtin Hagenauer, die nicht verraten will, wer der verbliebene Kandidat ist. Fix ist: Wie berichtet, interessieren sich die Festspiele nicht mehr für die Liegenschaft in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. „In dieses sehr verschachtelte Haus müsste so viel investiert werden, dass es für uns nicht in Frage kommt“, sagt Präsidentin Helga Rabl-Stabler.