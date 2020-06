Mit vier Messerstichen ist am 20. Juli 2015 der damals 54-jährige Helmut Karl G. in seinem Miethaus am Grazer Kehlberg ermordet worden. Zeugen sahen noch einen Mann auf einem Fahrrad flüchten, doch von ihm fehlt jede Spur. Jetzt wird der Mord als „Cold Case“ geführt und am Mittwoch in „Aktenzeichen XY“ neu aufgerollt.