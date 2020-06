Die allerbesten Genesungswünsche erreichten jenen Schüler der NMS Markt Allhau, der sich - an Covid 19 erkrankt - in Heimquarantäne erholt. Alle, die mit ihm in direktem Kontakt standen, wurden bereits getestet - die Ergebnisse liegen bald vor. Um ganz sichergehen zu können, finden heute Tests an der gesamten Schule statt.