Das Corona-Konzept - es stellt die Vereine vor Herausforderungen. Hartberg, das ja sensationell als Underdog in der Meisterrunde bei den Großen der Liga mitmischt, speziell. Weil’s bei den Oststeirern nur zwei hauptamtlich Angestellte im Verein gibt und für den Spieltag essenzielle Mitarbeiter im Klub allesamt einen Beruf haben (die bei einer etwaigen Quarantäne Probleme im Job kriegen würden), musste der TSV die Aufteilung in die „Corona-Gruppen“ (rot, orange, gelb) überarbeiten. Somit sind in der roten Gruppe neben Spielern, Trainerstab, Physios, Arzt, einem Zeugwart und dem Busfahrer mit Präsidentin Brigitte Annerl und Sportchef Erich Korherr nur zwei Funktionäre dabei. Auf Obmann und Manager Korherr etwa kommen spezielle Aufgaben zu.