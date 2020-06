Enormer Diskussionsbedarf besteht bei der Personalpolitik der Grünen in Innsbruck. Bürgermeister Georg Willi installierte eine Aufsichtsrätin in der IKB, obwohl sie bereits in der Tiwag sitzt. Es gibt harsche Reaktionen auf den „Krone“-Bericht über weitere Personalentscheidungen in Innsbruck.