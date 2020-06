Ausgerechnet am Heiligen Abend schlug ein afghanischer Asylwerber im vergangenen Jahr in einem Handyshop in Krems zu. Er nahm sich einen Schirmständer aus Beton, schlug damit die Auslage des Geschäfts ein und schnappte sich in aller Eile einige Handys und Zubehör. Mit der Beute im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entkam er zu Fuß aus der Innenstadt. Rund vier Monate später wurde der 22-Jährige erneut aktiv. In drei Parkhäusern der Donaumetropole brach er Mitte April in insgesamt elf Autos ein. Die Beute war mit zwei teureren Marken-Sonnenbrillen und etwas Kleingeld äußerst überschaubar. Dieses Mal konnte der Afghane nicht entkommen, den Polizisten zeigte er zum Nachweis seiner Identität einen gefälschten bulgarischen Reisepass.