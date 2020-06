Kurz vor dem Start des Ibiza-U-Ausschusses im Parlament folgt der nächste Wirbel rund um den gefallenen Vizekanzler und früheren FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. So soll er Anfang der 1990er in einer handschriftlichen Widmung in einem Buch Juden als „Gegner“ und „machtlüstern“ bezeichnet haben, berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Strache selbst ließ über seinen Anwalt mitteilen, er könne sich weder an das Buch, bei dem es sich um ein antisemitisches Werk handelt, noch an die Widmung erinnern.