Slavko Vincic ist in der Welt des Fußballs kein Unbekannter - der slowenische Schiedsrichter hat bereits in der Champions League und auch eine Etage tiefer in der Europa League gepfiffen. Mit seinen 40 Jahren hätte er auch noch ein paar gute Jahre vor sich, doch ein Skandal könnte seiner Karriere nun extrem schaden, sie vielleicht sogar beenden. Es geht um Sex, Prostitution, Drogen und Waffen ...