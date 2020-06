Ein 13-jähriger Bub ist in Belgien von schwer bewaffneten Kriminellen aus seinem Elternhaus entführt und 42 Tage festgehalten worden. Erst am Montag machte die belgische Polizei den Fall bekannt, nachdem der Teenager in der Nacht zuvor freigekommen ist. Bei Razzien wurden schließlich sieben Verdächtige festgenommen. Über die Hintergründe wurde bislang nichts bekannt, belgische Medien jedoch spekulieren über eine Tat im Drogenmilieu.