Sein Name: Michael Liendl. Sein Job für die Konkurrenz meist verheerend! Mit 15 Torvorlagen und fünf Treffern liegt der ausgebuffte Routinier in der Scorerliste der Bundesliga in dieser Saison auf Platz drei. Der 34-Jährige ist bei Sturms Mittwoch-Gegner Wolfsberg Spielgestalter und Vollstrecker in Personalunion. Eine tödliche Mischung! Von der auch Sturm ein Lied singen kann. Beim letzten Auftritt der Kärntner in Liebenau am 2. November war Liendl mit zwei Assists maßgeblich am 0:4-Untergang der Schwarzen beteiligt.