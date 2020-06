Die Fachärzte der Uni-Klinik für Herz-, Gefäß- und Thoraxchirurgie schreiben in einer der „Krone“ zugespielten Stellungnahme: „Wir äußern Befremden, dass sich der Mittelbau in einem laufenden Strafverfahren ohne Rücksprache mit den Ärzten der betroffenen Abteilung zu einer solchen Vorgangsweise instrumentalisieren lässt.“ Und weiter: „Der Inhalt deckt sich keinesfalls mit der Meinung der FachärztInnen unserer Abteilung.“ Bekanntlich hatte sich die Mittelbauvertretung in einem offenen Brief für den gefeuerten Arzt eingesetzt.