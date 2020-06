„Eine ruhige See bringe keine guten Seeleute hervor“ - an diesen Spruch in einem Glückskeks muss Doris Schreckeneder derzeit oft denken. „Wir lernen gerade, was es heißt, in rauen Gewässern zu navigieren“, sagt die 47-Jährige, die an der Spitze der zur Gmundner Stern-Gruppe gehörenden Attersee-Schifffahrt steht.