„Am Mittwoch haben wir erfahren, dass jemand von uns erkrankt ist. Am Donnerstag wurden alle getestet“, so die junge Frau. Bei mehr als 1000 Mitarbeitern wurden Abstriche gemacht. Bis Pfingstmontag blieb es bei acht Fällen. Die Spur führt nach Wien. Allerdings gab es am Montag keine neuen Zahlen zu Covid-19-Ansteckungen aus der Bundeshauptstadt. Offizielle Begründung: „Wien hat heute keine aktive Stabsstruktur.“