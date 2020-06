Einfach unverbesserlich: Dieser Zeitgenosse liebt es offenbar, sich mit den Behörden anzulegen. Über Jahre hinweg „sammelte“ der 25-Jährige fein säuberlich seine Verwaltungsstrafen, hortete sie und zahlte nicht. Am Wochenende war in Wien Schluss mit lustig. Er sitzt in Haft.