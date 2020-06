Drama am Wochenende an einem Strand in Südengland: Angefeuert von den anderen Gästen der beliebten Jurassic-Kreideküste, sprangen am Samstagnachmittag drei Menschen aus mehr als 20 Metern Höhe von der Sehenswürdigkeit „Durdle Door“, einer Felsbrücke aus Kalkstein, ins Meer. Die „Mutprobe“ hatte für die drei Springer verheerende Folgen, sie mussten schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen werden.