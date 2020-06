Svejnoha übernimmt „bis auf Weiteres“

WSG Tirol startet am Dienstag mit einem Heimspiel gegen SKN St. Pölten in die zehn Spiele umfassende Qualifikationsgruppe und kämpft dort um den Klassenerhalt. Co-Trainer Martin Svejnoha soll die Mannschaft „bis auf Weiteres“ vor Ort coachen. Silberberger habe zwar am Montagvormittag bereits wieder die Arbeit per Laptop aufgenommen. Wie lange er die Mannschaft allerdings nicht persönlich im Stadion coachen kann, hänge von der weiteren Nachbehandlung, dem Erfolg therapeutischer Maßnahmen und einer möglichst raschen Genesung ab.