Während der Sportshow „Sunday Night with Matty Johns“ des Senders Fox Sports Australia hatten sich die Teilnehmer in der Pappfiguren-Diskussion über ein digital eingeblendetes Schwarz-Weiß-Bild des Nazi-Führers lustig gemacht. Fox Sports Australia entschuldigte sich am Montag „aufrichtig“ dafür. Das Digitalbild von Hitler sei „geschmacklos und vollkommen unangemessen gewesen“, sagte Johns und entschuldigte sich ebenfalls.