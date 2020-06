In Lateinamerika und der Karibik ist die Zahl der Corona-Infektionen auf mehr als eine Million gestiegen. Seit Beginn der Pandemie steckten sich 1.016.828 Menschen in der Region mit dem neuartigen Virus an, etwa die Hälfte von ihnen in Brasilien. In den vergangenen 24 Stunden sind in Brasilien weitere 480 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle dort auf rund 30.000 ansteigen ließ.