Ob mit oder ohne Fans, für Abwehrchef Michael Madl ist vor dem Duell mit den Südstädtern eines klar: „Wir werden in jedem Spiel Favorit sein und haben die Last, zu siegen“, gab der Routinier zu Protokoll. Ähnlich sah es Tormann Patrick Pentz. Man stehe „eigentlich unter Siegpflicht“, betonte der Salzburger, der erst vor wenigen Tagen seinen Vertrag in Favoriten verlängerte. Dass man zuletzt neun Runden in Folge unbesiegt blieb, ist bemerkenswert, am Dienstag wird nach sechs Remis en suite aber mehr erwartet: Der erste volle Erfolg seit 30. November (5:0 gegen Hartberg).