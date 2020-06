„Ich nenne ihn ,Brauner-Reis-Baby‘, weil ich braunen Reis gegessen habe, als ich mit ihm schwanger wurde, als er in meinem Bauch war und als er von meiner Brust getrunken hat. Und jetzt isst er braunen Reis. Die zentrierende, erdende Energie dieser Nahrung in seinen Organen hat ihn zu einem so ruhigen Buben gemacht“, schwärmte die „Clueless - Was sonst!“-Darstellerin.