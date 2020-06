Vier Jahre hast es gedauert. Mamadou Doucoure kam 2016 mit 18 bei Borussia Mönchengladbach in Deutschland an. Am Wochenende gegen Union debütierte er endlich in der Kampfmannschaft der „Fohlen“. Warum erst jetzt? Weil er zuvor eine unglaubliche Pechsträhne hinter sich bringen musste.