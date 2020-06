In der vom Ministerium beauftragten Studie wurden bereits für Geschäfte mit Verkaufsfläche bis 200 Quadratmeter Ausnahmen bei der Rücknahme vorgesehen. „Die Rückgabe von Pfandgut kann natürlich auch manuell stattfinden - auch in diesem Fall erhält das Geschäft eine Gebühr pro Gebinde“, so Lena Steger, Plastik- und Ressourcen-Expertin von Global 2000. In Litauen habe sich gezeigt, dass 89 Prozent der Pfandgebinde über Automaten zurückgegeben werden, in Norwegen seien es sogar 93 Prozent. Kleinere Geschäfte müssten laut Steger daher mit keiner Überlastung rechnen.