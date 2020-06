Durchschnittspension für Männer um 40 Prozent höher

Der Unterschied in der durchschnittlichen Pensionshöhe zwischen Frauen und Männern hat sich zwar leicht verringert, die durchschnittliche Pension der Männer, die 2019 eine Pension zuerkannt bekommen haben (2328,74 Euro), lag aber noch immer um 40 Prozent über jener der Frauen (1393,38 Euro). 2018 hatte die Differenz 43 Prozent betragen. Die PVA warnt in diesem Zusammenhang vor der „Falle Teilzeit“, weil der geringere Verdienst in der Teilzeitarbeit unweigerlich zu einer geringeren Pension führt.