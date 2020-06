Eine umstrittene Aussage des Arztes Alberto Zangrillo sorgt in Italien für Aufsehen. In einem Fernsehinterview sagte der Leiter der Abteilung für Intensivtherapien an der San-Raffaele-Klinik in Mailand: „Noch vor einem Monat behaupteten Epidemiologen, Italien würde Anfang Juni eine neue Epidemiewelle drohen. Das ist lächerlich. Das Virus existiert vom klinischen Standpunkt betrachtet nicht mehr.“