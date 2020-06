Die Übersiedelung aus der Südstadt an die neue Übungsstätte Alt-Erlaa bedeutet keine Abkehr vom ÖTV-Davis-Cup-Team, versicherte Thiem am Sonntag. „Wenn ich Davis Cup spielen will, werde ich spielen. Ich habe auch immer sehr gern Davis Cup gespielt. Ich liebe es, die Woche mit dem Team zu verbringen. Ich hoffe schwer, dass das Finalturnier in Madrid stattfindet.“