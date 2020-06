Start am 17. Juni

Die Premier League hatte am Samstag die Genehmigung der Regierung für die geplante Wiederaufnahme der Saison am 17. Juni bekommen. „Ich hoffe, dass wir in den nächsten zwei oder drei Wochen Fortschritte machen können“, sagte Klopp. Eine Herausforderung sei die Organisation des Trainings mit allen Abstands- und Hygieneregeln. „Wir sind voll konzentriert, wenn wir hier ankommen“, berichtete der frühere BVB-Coach. „Dass wir die richtigen Dinge machen, dass wir unsere Temperatur messen lassen und all diese Dinge.“