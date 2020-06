Polizisten schritten am Pfingstsonntag um etwa 1.30 Uhr gegen einen Bosnier und einen Österreicher, beide 22-Jahre alt und in Linz wohnhaft, wegen einer angezeigten Lärmerregung im Bäckermühlenweg in Linz ein. Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der Bosnier den Österreicher bedroht hatte.