Die großartige Hochform von Lukas Weißhaidinger hält weiter an! Der WM-Dritte von Doha 2019 gewann bei nur 9 Grad und regnerischem Wetter den Diskusbewerb in Schwechat-Rannersdorf mit 68,56 m. Dies war sein drittbester Wettkampf der Karriere. Nur bei seinem Rekord in Rehlingen vor zwei Jahren (68,98) sowie vor sechs Tagen ebenfalls in Rannersdorf (68,63) verzeichnete er eine größere Siegerweite.