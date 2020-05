Screening-Testung des Lehrpersonals und sämtlicher Schüler

Eine umgehend durchgeführte Beprobung ergab ein positives Testergebnis. Um sicherzugehen, dass alle bisher getroffenen strengen Hygienemaßnahmen gefruchtet haben, und um weitere Infektionen in der Schule ausschließen zu können, sei außerdem eine Screening-Testung sämtlicher Schüler und des Lehrpersonals in Auftrag gegeben worden. Diese soll in Abstimmung mit der Bildungsdirektion auf freiwilliger Basis stattfinden.