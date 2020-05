Rund drei Monate nach den ersten Corona-Fällen in Österreich hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag auf Ö3 Bilanz gezogen. Alle großen Entscheidungen würde er wieder genauso treffen, obwohl Österreich in der größten Wirtschaftskrise der Zweiten Republik steckt. „Die Länder, die auch wirtschaftlich gut durch diese Krise kommen, sind die Länder, die früh und hart reagiert haben“, meinte er zur Begründung. Härteste Entscheidung sei die Verhängung des Lockdown gewesen. Kurz räumte auch Fehler während des Höhepunkts der Krise ein: „Keiner trifft in jeder Sekunde auch immer den perfekten Ton.“